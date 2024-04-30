Beginilah tumpukan sampah di Terminal Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/04). Bau tak sedap dan menyengat mengganggu penumpang yang datang maupun tiba di terminal Cileungsi.

Salah seorang warga yang warga tiba di luar kota merasa kaget dengan kondisi terminal yang kumuh banyak tumpukan sampah. Pihak terminal mengaku tumpukan sampah ini tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sejak lebaran.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Cahyat Supriatna

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News