Tumpukkan Sampah di Terminal Cileungsi Bikin Penumpang Bus Tak Nyaman

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Selasa 30 April 2024 15:00 WIB
Beginilah tumpukan sampah di Terminal Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/04). Bau tak sedap dan menyengat mengganggu penumpang yang datang maupun tiba di terminal Cileungsi.
 
Salah seorang warga yang warga tiba di luar kota merasa kaget dengan kondisi terminal yang kumuh banyak tumpukan sampah. Pihak terminal mengaku tumpukan sampah ini tidak diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sejak lebaran.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Cahyat Supriatna

