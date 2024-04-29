Ribuan suporter Timnas Indonesia di Halaman Taman Balai Kota Depok sempat bergemuruh hingga membakar flare dan petasan saat Ferarri cetak gol. Namun ternyata Gol Muhammad Ferarri dianulir Video Assistant Referee (VAR) karena terjebak offside.
Terlihat raut kekecewaan ribuan suporter Indonesia yang hadir di Halaman Balkot Depok. Kekecewaan pun terlihat ketika pemain Uzbekistan Norchaev memecah kebuntuan dan membuat gol pada 68'.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow