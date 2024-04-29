...

Sempat Bakar Flare dan Petasan, Suporter Timnas di Depok Kembali Terdiam Usai Gol Dianulir VAR

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 29 April 2024 23:22 WIB
Ribuan suporter Timnas Indonesia di Halaman Taman Balai Kota Depok sempat bergemuruh hingga membakar flare dan petasan saat Ferarri cetak gol. Namun ternyata Gol Muhammad Ferarri dianulir Video Assistant Referee (VAR) karena terjebak offside. 
 
Terlihat raut kekecewaan ribuan suporter Indonesia yang hadir di Halaman Balkot Depok. Kekecewaan pun terlihat ketika pemain Uzbekistan Norchaev memecah kebuntuan dan membuat gol pada 68'.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

Berita Terkait

