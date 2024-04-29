...

Warga Mulai Memadati Tempat Nobar Semifinal Piala Asia U-23 Indonesia vs Uzbekistan di Semarang

Eka Setiawan, Jurnalis · Senin 29 April 2024 20:15 WIB
Warga Semarang mulai memadati halaman Mapolda Jateng untuk nonton bareng Semifinal Piala Asia U-23 yang mempertemukan Indonesia vs Uzbekistan, Senin (29/4). 
 
Disediakan layar ukuran besar menghadap ke timur ke arah Jalan Pahlawan.
 
Ibunda Ernando, kiper timnas, dijadwalkan juga akan hadir di Mapolda Jateng ikut nobar. Penjagaan di depan Mapolda Jateng tampak ketat, termasuk dari Provost.
 
Reporter : Eka Setiawan
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

