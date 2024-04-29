Warga Semarang mulai memadati halaman Mapolda Jateng untuk nonton bareng Semifinal Piala Asia U-23 yang mempertemukan Indonesia vs Uzbekistan, Senin (29/4).

Disediakan layar ukuran besar menghadap ke timur ke arah Jalan Pahlawan.

Ibunda Ernando, kiper timnas, dijadwalkan juga akan hadir di Mapolda Jateng ikut nobar. Penjagaan di depan Mapolda Jateng tampak ketat, termasuk dari Provost.

Reporter : Eka Setiawan

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

