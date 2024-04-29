Keluarga Marselino Ferdinan berharap tim Garuda Muda bisa menang atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U 23, Senin (29/4).

Kakak dari Marselino Ferdinan mengungkap dalam grup whatsapp keluarga selalu memotivasi permainan Marselino.

Keluarga berharap Timnas bisa mengalahkan Uzbekistan dan secara otomatis lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024 sesuai target Marselino Ferdinan.

Kontributor: Sony Hermawan

(rns)

