Pemkot Depok bersama media partner MNC Media Group menyelenggarakan nobar Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 di Halaman Taman Balai Kota Depok, Senin (29/4/2024).

Layar raksasa dengan sejumlah alat musik tengah dipersiapkan. Begitu pula panggung dan tenda yang nantinya akan digunakan untuk VIP. Tersedia juga gerai UMKM berbagai macam jajanan yang tengah didirikan.

MNC Media Group sendiri mendukung sepakbola Indonesia dengan cara menyediakan tayangan siaran langsung gratis serta mempersilahkan nobar nonkomersial.

