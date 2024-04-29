...

Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen Terus Dikebut, Target Rampung Oktober 2024

Lurisa Lulu, Jurnalis · Senin 29 April 2024 08:30 WIB
Proyek pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen di Kabupaten Semarang, Jateng terus dikebut. Terdapat sejumlah titik proyek pengerjaan tol di antaranya Pasar Pon Ambarawa dan SMKN 1 Bawen.
 
Nantinya akan ada gerbang keluar masuk tol baru yang berada di dekat Pasar Pon Ambarawa. Sementara Exit Tol Bawen Lama akan diperuntukkan kendaraan yang akan keluar dari jalan tol.
 
Hal itu dilakukan karena seiringnya terjadi kecelakaan di persimpangan Exit Tol Bawen Lama. Saat ini proses pembebasan lahan warga terdampak tol masih berjalan.
 
Pembebasan lahan dari titik pembangunan Tol Yogya-Bawen sudah mencapai 95 persen. Proyek pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen ini ditargetkan selesai pada Oktober 2024.
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira AW

(fru)

