Sejumlah pengamat dan media Korea Selatan menyebut kekuatan utama Timnas U-23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U-23 adalah sosok pelatih Shin Tae-yong (STY).

STY mengawali karier dari klub Seongnam dan meraih sejumlah prestasi. Ia juga pernah melatih Timnas Korea Selatan. STY juga sempat menjadi pelatih terbaik di tahun 2011.

Berbekal prestasi tersebut, ekspektasi tinggi diberikan fans untuk Tim Korsel saat Piala Dunia 2018. Namun sayangnya, STY gagal membawa Korsel lolos dari fase grup.

Di tahun 2020, STY menerima pinangan PSSI sebagai pelatih tim senior dan junior. STY membawa Timnas Indonesia menjadi runner up Piala AFF 2020, runner up Piala AFF U-23 2023 dan perunggu SEA Games 2021.

