...

Rio Reifan Kembali Ditangkap Polisi Kasus Narkoba, Sita Sabu hingga Ekstasi

Miftahul Ghani, Jurnalis · Minggu 28 April 2024 23:18 WIB
A A A
Polisi kembali menciduk artis Rio Reifan karena terlibat dugaan kasus narkotika. Dari tangan Rio, polisi menyita barang bukti berupa sabu, ekstasi, hingga obat keras.
 
Dia juga telah dilakukak tes urine setelah diciduk polisi. Hasilnya pun dinyatakan Rio positif mengkonsumsi sabu.
 
Diketahui, Rio Reifan baru saja bebas dari penjara pada Februari 2024 atas kasus yang sama yakni keterlibatan penggunaan narkoba.
 
Reporter: Mitahul Ghani
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

