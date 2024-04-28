Sejumlah idol K-pop sempat ditahan di Bali karena karena permasalahan syuting tanpa izin. Mereka adalah Dita Karang dari Secret Number, Hyoyeon SNSD hingga Bomi Yoon Apink.

Mereka menjadi pemain reality show My Way Package Season 2: Pick Me Trip in Bali. Kini seluruh artis dan kru yang sebelumnya ditahan di hotel telah dipulangkan.

Setidaknya ada 30 orang yang ditahan karena kasus ini. Namun, dua produser yang bertanggungjawab terhadap produksi masih diperiksa.

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

