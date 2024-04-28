Kemendikbud Ristek bersama Pura Mangkunegaran mempertontonkan Pagelaran Trilogi Tari. Pagelaran Trilogi Tari ini dimulai sejak tanggal 27 April hingga 29 April 2024.

Sejumlah tari tradisional disuguhkan seperti, Tarian Solah Bowo hingga Tari Dirodo Meto. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia yang jatuh pada 29 April 2024

Reporter: Devi Pattricia

Produser: Reza Ramadhan

