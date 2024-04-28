...

Kemendikbud Ristek Gandeng Penari Lokal Bertalenta dalam Pagelaran Trilogi Tari di Solo

Devi Pattricia, Jurnalis · Minggu 28 April 2024 22:33 WIB
Kemendikbud Ristek bersama Pura Mangkunegaran mempertontonkan Pagelaran Trilogi Tari. Pagelaran Trilogi Tari ini dimulai sejak tanggal 27 April hingga 29 April 2024.
 
Sejumlah tari tradisional disuguhkan seperti, Tarian Solah Bowo hingga Tari Dirodo Meto. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tari Dunia yang jatuh pada 29 April 2024 
 
Reporter: Devi Pattricia
Produser: Reza Ramadhan

