Inilah jajanan khas paling populer di Bogor, Jawa Barat. Gorengan dengan balutan adonan ini bernama cempedak goreng citata. Lokasi di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat.

Aromanya yang khas membuat kedai ini tak pernah sepi dari pembeli. Cemilan ini berbahan dasar tepung terigu yang bercampur gula dan bumbu penyedap.

Ketika cempedak digoreng dengan isi buah yang melimpah terasa begitu menggugah selera. Untuk satuan cempedak dibanderol Rp15.000 mengingat buah cempedak yang sulit didapat.

Kontributor: Andi Firmansyah

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News