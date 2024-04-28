Belakangan, media sosial sempat ramai soal MNC yang dianggap melarang masyarakat mengadakan acara nonton bersama (nobar) laga Timnas Indonesia U-23. Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution memberikan penjelasan soal hal tersebut.

Terkait dengan hal itu, pihak MNC Group yang diwakilkan oleh Syafril Nasution langsung bertemu dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan juga PSSI. Pertemuan itu dilangsungkan di Kantor Kemenpora, Minggu (28/4/2024) sore WIB.

MNC Group selaku pemegang hak siar Piala Asia U-23, sejatinya sangat bangga dan bahagia atas kesuksesan yang diraih Timnas U23. Dan melalui televisi free to air yang dimilik yakni RCTI, serta Vison+, terus memberikan dukungan dengan menghadirkan tayangan Piala Asia U-23 agar dapat disaksikan oleh seluruh masyarat Indonesia.

Syafril menjelaskan, MNC Group selaku pemilik hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari Piala Asia U-23 2024 tidak melarang adanya acara nobar Timnas Indonesia U-23. Namun, dengan catatan bahwa acara tersebut tidak bersifat komersil atau dikenakan biaya.

Reporter: Andika Rachmansyah

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

