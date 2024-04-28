Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengatakan bahwa ormasnya siap untuk bekerja sama dengan presiden dan wapres RI terpilih periode 2024-2029 guna memastikan agenda-agenda pemerintahan benar-benar sampai kepada rakyat.

Adapun kerja sama yang dilakukan dengan mengkomunikasikan ke seluruh jajaran PBNU hingga ke tingkat ranting. Yakni dengan membentuk dan melantik Satuan Tugas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).

Hal tersebut disampaikan Gus Yahya dalam Halal Bihalal PBNU, Minggu (28/4/2024) di Gedung PBNU Pusat, Kramat Raya.

Selain itu, ada juga badan otonom NU seperti seperti gerakan Pemuda ansor dan fatayat NU juga diharapkan dapat terlibat dalam memastikan agenda-agenda pemerintahan ke depan.

Karena sejak awal mendukung pemerintah, maka ketika pergantian pemerintahan menjadi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Maka PBNU kata Gus Yahya akan terus bersama hingga akhir bersama Prabowo-Gibran.

Reporter: Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

