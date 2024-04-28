Menteri ATR/BPN, AHY meresmikan ruang pengaduan mafia, Sabtu (27/4). Lokasi di Kantor Wilayah BPB, Sulawesi Selatan. Ruang pengaduan mafia itu diberi nama 'Balla Pa'Jammakkang.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh AHY. AHY didampingi oleh Kepala Kanwil BPN Sulsel, Tri Wibisono.

Kehadiran ruang pengaduan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan dapat melahirkan hasil yang responsif dan komprehensif.

Kontributor: Leo Muhammad Nur

Produser: Akira AW

(fru)

