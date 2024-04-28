Inilah detik-detik saat gempa M 6,5 mengguncang Garut, Jabar, Sabtu (27/4) malam.

Para pasien dan sejumlah perawat di salah satu RS Swasta Nurhayati terlihat panik. Para pasien pun langsung dibawa ke halaman parkir oleh sejumlah perawat.

Kepanikan juga terlihat di salah satu kompleks perumahan di Kecamatan Garut Kota. Warga sekitar langsung berhamburan keluar saat gempa besar ini terjadi.

Kontributor: Solihin

Produser: Akira AW

