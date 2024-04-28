Gempa berkekuatan M 6,5 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat, Sabtu (27/4). Gempa tersebut terasa sampai ke sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta.
Atas peristiwa ini, para penghuni Apartemen Kalibata City, Jaksel panik. Para penghuni terlihat berhamburan keluar saat merasakan gempa tersebut.
Tak hanya orang tua, penghuni yang membawa anaknya pun turut dibawa keluar.
Reporter: Rizky Falupi
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow