Gempa berkekuatan M 6,5 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat, Sabtu (27/4). Gempa tersebut terasa sampai ke sejumlah wilayah termasuk DKI Jakarta.

Atas peristiwa ini, para penghuni Apartemen Kalibata City, Jaksel panik. Para penghuni terlihat berhamburan keluar saat merasakan gempa tersebut.

Tak hanya orang tua, penghuni yang membawa anaknya pun turut dibawa keluar.

Reporter: Rizky Falupi

Produser: Akira AW

(fru)

