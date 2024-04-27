...

Sajikan 9.783 Porsi Pindang Serani di Jepara Catatkan Rekor MURI

Alip Sutarto, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 10:30 WIB
Pemkab Jepara sajikan 9.783 porsi masakan pindang gratis untuk masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di halaman Pendopo Kabupaten Jepara, Jumat (26/4) pagi. Ribuan masyarakat antusias menyerbu sajian gratis ini. 
 
Pindang serani merupakan masakan berkuah khas Jepara dengan cita rasa yang lezat dari bahan baku ikan laut segar. Kegiatan ini juga mencatatkan reor MURI sebagai  sajian pindang serani terbanyak. 
 
Penghargaan ini diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat dalam gemar makan ikan yang akan secara langsung juga mendorong ekonomi masyarakat.
 
Reporter: Alip Sutarto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

