Cabor Modern Pentathlon Indonesia Raih Dua Medali Emas di Southeast Asian Championships 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 19:08 WIB
Tim modern pentathlon Indonesia berhasil menyabet dua medali emas dari total 10 medali yang diraih. Dalam kejuaraan Southeast Asian Championships 2024 yang digelar di Chonbury Pattay, Thailand.
 
Mereka mendapat sambutan hangat setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Atlet modern pentathlon Indonesia ini disambut pengalungan bunga oleh Ketua Umum pengurus pusat modern Pentathlon, Marsekal Muda TNI Purwoko Aji Prabowo. Dirinya mengaku bangga atas capaian yang diraih atletnya dan diharapkan untuk tidak berpuas diri. 
 
Sementara, Caroline, peraih medali emas mengatakan senang bisa memberikan penampilan terbaik di ajang Southeast Asian Championships 2024. Ajang Southeast Asian Championships 2024 di Thailand merupakan bagian dalam mematangkan kesiapan para atlet modern Pentathlon Indonesia di SEA Games 2025 mendatang.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Noerman Hasnugara

