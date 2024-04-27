Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan sertipikat kepada warga di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/04). AHY menyerahkan sebanyak 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ia didampingi Pj Gubernur Sulsel, Bupati Gowa, menyerahkan sertipikat secara dari pintu ke pintu rumah warga. AHY menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga yang sudah lama menantikan penyerahan sertipika tanah gratis tersebut

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Bugma

(mhd)

