Menteri ATR/BPN Serahkan 50 Sertipikat Gratis kepada Warga di Gowa, Sulawesi Selatan

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 23:28 WIB
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, menyerahkan sertipikat kepada warga di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Sabtu (27/04). AHY menyerahkan sebanyak 50 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 
Ia didampingi Pj Gubernur Sulsel, Bupati Gowa, menyerahkan sertipikat secara dari pintu ke pintu rumah warga. AHY menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga yang sudah lama menantikan penyerahan sertipika tanah gratis tersebut
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Bugma

