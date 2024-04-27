...

Satu Pekerja Tewas dan Satu Patah Tulang Tertimpa Tembok Bangunan Rumah di Jakarta Timur

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 22:31 WIB
Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Sudin Jakarta Timur melakukan evakuasi terhadap dua orang pekerja yang tertimpa tembok bangunan yang roboh. Dua orang pekerja sedang melakukan perbaikan rumah di Jalan Amil Wahab, Kramatjati, Jakarta Timur.
 
Satu orang pekerja tewas di lokasi kejadian. Sedangkan satu orang korban lainnya mengalami luka patah tulang kaki kanan dilarikan ke rumah sakit Polri Jakarta Timur. Diduga pondasi rumah tidak kuat sehingga menimpa dua orang pekerja tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Rio Manik

(mhd)

