Pura luhur tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, mulai dipugar. Pemugaran sendiri dilakukan mengingat umur bangunan pura yang sudah cukup tua.

Pemugaran pada pura luhur tanah Lot dilakukan secara bertahap. Proses pemugaran ditargetkan selesai lima sampai enam bulan kedepan.

Kegiatan persembahyangan sementara dibatasi agar tidak mengganggu. Wisatawan yang berkunjung juga dipastikan tidak terganggu dengan adanya aktivitas pemugaran tersebut.

