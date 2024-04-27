...

Usia Bangunan Sudah Tua, Pemugaran Pura Luhur Tanah Lot Dimulai

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 27 April 2024 18:22 WIB
Pura luhur tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, mulai dipugar. Pemugaran sendiri dilakukan mengingat umur bangunan pura yang sudah cukup tua.
 
Pemugaran pada pura luhur tanah Lot dilakukan secara bertahap. Proses pemugaran ditargetkan selesai lima sampai enam bulan kedepan.
 
Kegiatan persembahyangan sementara dibatasi agar tidak mengganggu. Wisatawan yang berkunjung juga dipastikan tidak terganggu dengan adanya aktivitas pemugaran tersebut.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : I Wayan Diana Putra 

(mhd)

