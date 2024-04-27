Inilah detik-detik penangkapan salah satu debt collector berinisial RB di Palembang. Ia menangis sewaktu akan dibawa oleh Subdit Jatanras Polda Sumatra Selatan.

Sebelumnya RB bersam rekannya BB viral terkait penarikan kendaraan oknum polisi, Aiptu FN. Polisi menahan dan menetapkan kedua orang ini sebagai tersangka. Peran kedua tersangka yakni mengeksekusi mobil korban dan mengintimidasinya.

Reporter: Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

