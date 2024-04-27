Pemerintah Kota Bandung berencana menerapkan Jalan Braga bebas dari kendaraan. Program bernama Braga Free Vehicle rencananya akan digelar setiap akhir pekan.

Hal ini untuk mengembalikan wajah Jalan Braga tempo dulu. Serta masyarakat dan turis dapat menikmati bangunan tua dengan lebih nyaman.

Rencana tersebut akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. Nantinya jalan sepanjang 850 meter itu hanya berlaku khusus bagi para pejalan kaki. Program tersebut akan mulai diberlakukan bulan Mei mendatang.

Reporter: Billy Maulana

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

