Aksi puluhan anggota geng motor di Medan ini meresahkan warga. Mereka konvoi di Jl. Marelan Raya hingga Jl. Komodor Yos Sudarso sambil mengacungkan senjata tajam, Jumat (26/3) malam.
Warga mengaku khawatir sebab geng motor tak segan melukai pengguna jalan. Warga berharap polisi melakukan patroli dan menangkap anggota geng motor agar memberikan efek jera.
Reporter: Yudha Bahar
Produser: Reza Ramadhan
