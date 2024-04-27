Pipa air PAM bocor di depan sebuah perumahan di kawasan Pondok Kopi, Sabtu (27/4) dini hari. Terlihat kebocoran ini menimbulkan semburan air.

Belum diketahui dengan pasti penyebab kebocoran tersebut. Namun, sejauh ini kebocoran tersebut sudah dilaporkan ke pihak terkait. Akibat kebocoran ini genangan air merendam ruas Jalan Pondok Kopi Raya.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan