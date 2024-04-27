Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang mewah tersangka Harvey Moeis. Kali ini yang disita yakni tiga buah mobil mewah. Tiga mobil itu berupa dua mobil Ferrari dan satu mobil Mercedes-Benz.

Sebelumnya, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis diduga menerima aliran dana yang berasal dari beberapa perusahaan. Hal ini terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan



