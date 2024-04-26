...

2 Pelaku yang Cekoki dan Cabuli Remaja Perempuan hingga Tewas Ditangkap

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 26 April 2024 22:00 WIB
Polisi menangkap 2 pelaku kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba terhadap 2 anak perempuan yang salah satunya tewas di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menangkap pelaku, Polisi mengamankan 3 senpi berikut amunisi, narkoba jenis inex dan sabu serta alat bantu seks.
 
Kedua pelaku telah 4 kali menjadikan korban sebagai pemuas nafsu birahinya. Kedua pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
 
Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(fru)

