Emak-emak bawa parang untuk mengancam penagih utang yang datang ke rumahnya di Jalan Sinissara, Makassar. Emak-emak ini emosi karena sedang ada permasalahan ekonomi dan keluarganya sedang sakit saat penagih utang datang.
Menurut polisi, sang emak-emak hanya berniat menakut-nakuti penagih utang dan tidak berniat mengancam. Polisi sudah melakukan mediasi dengan pelaku pengancaman untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Kontributor: Yoel Yusvin
