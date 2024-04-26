...

Emak-Emak Ngamuk Bawa Parang saat Ditagih Utang di Makassar

Yoel Yusvin, Jurnalis · Jum'at 26 April 2024 21:40 WIB
Emak-emak bawa parang untuk mengancam penagih utang yang datang ke rumahnya di Jalan Sinissara, Makassar. Emak-emak ini emosi karena sedang ada permasalahan ekonomi dan keluarganya sedang sakit saat penagih utang datang.
 
Menurut polisi, sang emak-emak hanya berniat menakut-nakuti penagih utang dan tidak berniat mengancam. Polisi sudah melakukan mediasi dengan pelaku pengancaman untuk tidak mengulangi perbuatannya.
 
Kontributor: Yoel Yusvin

(fru)

