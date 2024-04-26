Dua pria bermotor terekam CCTV menembak pengendara lain di Komplek Babakan Betawi, Ujung Berung, Kota Bandung. Terdengar 3 hingga 4 kali tembakan yang diarahkan kepada seorang pengendara.

Warga menyebut korban saat itu tengah pulang dari pasar dan hendak pulang ke rumahnya. Pelaku diduga melakukan penembakan dengan menggunakan air softgun.

Polisi masih memburu pelaku aksi koboi tersebut dengan berbekal rekaman CCTV dan hasil olah TKP.

Kontributor: Dicky Wismara

