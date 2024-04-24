...

SMP Muhammadiyah 1 Simpon Surakarta Beri Apresiasi Dukung Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 19:30 WIB
A A A
Dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 menghadapi Korea Selatan pada Piala Asia mengalir di Solo, Jawa Tengah. Seperti yang dilakukan puluhan siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon yang mendukung skuad Garuda di Piala Asia U-23 Qatar.
 
Dengan membentangkan poster bergambar pelatih dan para pemain Timnas Indonesia U-23 yang bertuliskan 'Bangga Garuda'. Mereka juga menyuarakan yel-yel dukungan agar Timnas Indonesia U-23 bisa meraih gelar juara di Piala Asia.
 
Meski hanya bisa mendukung dari jauh, mereka berharap Timnas Indonesia U-23 termotivasi bisa meraih kemenangan lawan Korea Selatan.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Septyantoro

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini