Dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 menghadapi Korea Selatan pada Piala Asia mengalir di Solo, Jawa Tengah. Seperti yang dilakukan puluhan siswa SMP Muhammadiyah 1 Simpon yang mendukung skuad Garuda di Piala Asia U-23 Qatar.
Dengan membentangkan poster bergambar pelatih dan para pemain Timnas Indonesia U-23 yang bertuliskan 'Bangga Garuda'. Mereka juga menyuarakan yel-yel dukungan agar Timnas Indonesia U-23 bisa meraih gelar juara di Piala Asia.
Meski hanya bisa mendukung dari jauh, mereka berharap Timnas Indonesia U-23 termotivasi bisa meraih kemenangan lawan Korea Selatan.
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Septyantoro
(mhd)
