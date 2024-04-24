...

Bertemu Prabowo, Cak Imin Harap PKB-Gerindra Rajut Kerjasama

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 24 April 2024 18:39 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap terus rajut kerjasama dengan Gerindra untuk mewujudkan sukses menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Cak Imin menyebut Prabowo sebagai Presiden ke depan akan dihadapi agenda pembangunan yang menantang.
 
Sebelumnya, Prabowo menyambangi Markas PKB dan disambut oleh Cak Imin usai penetapan sebagai Capres terpilih oleh KPU.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi 

(mhd)

