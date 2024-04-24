Presiden Jokowi mengaku tidak akan menyiapkan tim transisi untuk pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Meski begitu, Jokowi menyebut pihaknya telah menyiapkan transisi agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa langsung bekerja usai dilantik pada bulan Oktober 2024 mendatang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyiapkan perencanaan untuk pemerintahan kedepan. Menurutnya, hal itu dilakukan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan bisa langsung bekerja usai pelantikan.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Akira AW

(fru)

