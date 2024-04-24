Satu unit kendaraan angkot ludes terbakar, Rabu (24/4) pagi. Lokasi di SPBU 34-43107, Jalan RH Didi Sukardi, Sukabumi, Jabar. Kejadian ini membuat panik petugas SPBU dan warga yang ada di lokasi

Sementara, api diduga berasal dari korsleting arus listrik. Atas kejadian ini angkot mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa namun sopir mengalami luka

Kontributor: Dharmawan Hadi

Produser: Akira AW

(fru)

