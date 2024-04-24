Satu unit kendaraan angkot ludes terbakar, Rabu (24/4) pagi. Lokasi di SPBU 34-43107, Jalan RH Didi Sukardi, Sukabumi, Jabar. Kejadian ini membuat panik petugas SPBU dan warga yang ada di lokasi
Sementara, api diduga berasal dari korsleting arus listrik. Atas kejadian ini angkot mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa namun sopir mengalami luka
Kontributor: Dharmawan Hadi
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow