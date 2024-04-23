Ribuan fans Inter Milan merayakan gelar scudetto ke-20 di Liga Italia. Mereka berkumpul di pusat kota Milan di sekitar bangunan bersejarah, Piazza Duomo

Para fan Inter merayakannya dengan menyalakan suar dan mengibarkan bendera bendera dan simbol Inter. Inter Milan memastikan gelar scudetto usai menaklukkan AC Milan dengan skor 2-1 di Stadion San Siro

Kemenangan tersebut membuat perolehan poin Inter Milan di klasemen tak mampu dikejar para rival di sisa musim ini

Produser : Febry Rachadi

