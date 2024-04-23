...

Raih Gelar Scudetto ke-20, Ribuan Fans Inter Milan Berpesta di Pusat Kota Milan

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 17:00 WIB
Ribuan fans Inter Milan merayakan gelar scudetto ke-20 di Liga Italia. Mereka berkumpul di pusat kota Milan di sekitar bangunan bersejarah, Piazza Duomo
 
Para fan Inter merayakannya dengan menyalakan suar dan mengibarkan bendera bendera dan simbol Inter. Inter Milan memastikan gelar scudetto usai menaklukkan AC Milan dengan skor 2-1 di Stadion San Siro
 
Kemenangan tersebut membuat perolehan poin Inter Milan di klasemen tak mampu dikejar para rival di sisa musim ini
 
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Berita Terkait

