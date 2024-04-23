Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi meresmikan King Salman Internasional Convention Center pada Senin (22/4/2024) malam.

Peresmian dihadiri langsung oleh Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Saudi Tawfeeq Al Rabiah. Di tempat ini juga digelar pameran Haji dan Umrah 2024.

Hadir pula perwakilan masing-masing negara, termasuk perwakilan Kementerian Agama RI. Ratusan perusahaan travel Haji dan Umrah dari berbagai negara ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

Reporter : Rakhmatulloh

Produser: Reza Ramadhan

