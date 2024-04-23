Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024-2029, Rabu (24/4/2024) besok.

KPU juga mengundang kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menghadiri acara yang digelar di Gedung KPU tersebut.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dilayangkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

