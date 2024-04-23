...

Tinggal Panen, Tanaman Padi Petani Kulon Progo Diserang Hama Wereng

Budi Utomo, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 21:00 WIB
Kelompok tani Ngudi Makmur di Desa Bendungan, Kulon Progo cemas usai turunnya harga gabah, kini tanaman padi mereka juga diserang hama.
 
Akibat serangan hama, tanaman padi yang tinggal menunggu masa panen sekitar 7 hari kini mulai layu dan gosong sebagian tanaman mereka akhirnya ambruk dan tidak berkembang.
 
Para petani terpaksa memanen lebih awal, panen yang biasanya menghasilkan padi 6 kuintal, kini hanya 3 kuintal turun 50 persen. Petani berencana melakukan penyemprotan massal pada musim tanam kedua nanti.
 
Kontributor: Budi Utomo

(rns)

