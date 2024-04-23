...

Ini Tampang Pelaku Pembunuhan Wanita Hamil di Kelapa Gading

Riyan Rizki Roshali, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 12:30 WIB
Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil berinisial RN. Pelaku berinisial AT ditangkap pada hari Minggu (21/4) di Lampung. Pelaku AT diamankan saat bersembunyi di rumah tetangganya. 
 
Pelaku AT dihadirkan dalam konferensi pers pada Selasa (23/4) siang. Pelaku hanya mendukukan kepalanya dengan posisi tangan terborgol. 
 
Sebelumnya, wanita hamil berinisial RN ditemukan tewas bersimbah darah. Korban ditemukan di dalam sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
 
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW

