Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil berinisial RN. Pelaku berinisial AT ditangkap pada hari Minggu (21/4) di Lampung. Pelaku AT diamankan saat bersembunyi di rumah tetangganya.
Pelaku AT dihadirkan dalam konferensi pers pada Selasa (23/4) siang. Pelaku hanya mendukukan kepalanya dengan posisi tangan terborgol.
Sebelumnya, wanita hamil berinisial RN ditemukan tewas bersimbah darah. Korban ditemukan di dalam sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Reporter: Riyan Rizki Roshali
Produser: Akira AW
(fru)
