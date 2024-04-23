Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil berinisial RN. Pelaku berinisial AT ditangkap pada hari Minggu (21/4) di Lampung. Pelaku AT diamankan saat bersembunyi di rumah tetangganya.

Pelaku AT dihadirkan dalam konferensi pers pada Selasa (23/4) siang. Pelaku hanya mendukukan kepalanya dengan posisi tangan terborgol.

Sebelumnya, wanita hamil berinisial RN ditemukan tewas bersimbah darah. Korban ditemukan di dalam sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira AW

(fru)

