Kasus DBD Membeludak, RSUD Subang Rawat Ratusan Pasien

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Selasa 23 April 2024 08:30 WIB
Awal Tahun 2024, sebanyak 489 pasien DBD dirawat di RSUD Subang, Jabar. Setiap bulannya, 100 lebih pasien DBD masuk ke RSUD Subang, Jabar.
 
Dari hari ke hari, jumlah pasien DBD ini terus meningkat. Pasien DBD ini umumnya terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Pasien DBD ini rata-rata mengalami gejala demam hingga timbul bintik merah.
 
Rata-rata pasien yang dirawat di RSUD Subang dengan kondisi yang sudah kritis. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera malukan tindakan preventif.
 
Kontributor: Yudy Heryawan Juanda
Produser: Akira AW

