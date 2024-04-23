Puluhan relawan solidaritas ulama muda Jokowi (Samawi) berkumpul di Ponpes Nurul Ihya. Lokasi di Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (22/4) malam.

Kegiatan ini digelar pasca hasil putusan MK sembari halalbihalal para relawan. Mereka juga menggelar doa bersama demi keutuhan bangsa dibawah pasangan presiden terpilih.

Usai sujud syukur, massa lalu berbaris melakukan cukur massal secara bergantian. Ritual ini digelar sebagai simbol persatuan dan kekompakan bangsa di masa mendatang. Para relawan berharap masyarakat dapat kembali bersatu mendukung program pemerintah yang baru.

Kontributor: Andi Firmansyah

Produser: Akira AW

