Objek wisata di Sleman, Yogyakarta, menawarkan wisata alam sambil beredukasi. Objek wisata dengan nuansa pedesaan ini selalu membuat penasaran bagi para pengunjung.

Selain berwisata, pengunjung juga bisa menikmati makanan khas tempo dulu. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati berbagai spot, seperti terapi ikan, mini farm, dan masih banyak lagi.

Bila anak-anak lelah berjalan kaki, bisa menaiki kuda untuk berkeliling kawasan wisata. Pengunjung juga bisa berkeliling area persawahan dengan gerobak sapi.

