Warga Kalideres digegerkan dengan penemuan sebuah mortir di sebuah halaman rumah warga, Senin (22/4/2024).

Mortir ini ditemukan seorang warga yang sedang ingin membakar sampah. Dirinya terkejut menginjak mortir dan langsung melaporkan hal ini ke pihak RT.

Tim Gegana Polri bergerak cepat menyisir serta mengevakuasi mortir untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Reporter : Miftahul Ghani

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News