Warga Kalideres Temukan Mortir Aktif saat akan Bakar Sampah

Miftahul Ghani, Jurnalis · Senin 22 April 2024 23:30 WIB
Warga Kalideres digegerkan dengan penemuan sebuah mortir di sebuah halaman rumah warga, Senin (22/4/2024).
 
Mortir ini ditemukan seorang warga yang sedang ingin membakar sampah. Dirinya terkejut menginjak mortir dan langsung melaporkan hal ini ke pihak RT.
 
Tim Gegana Polri bergerak cepat menyisir serta mengevakuasi mortir untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.
 
Reporter : Miftahul Ghani
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

