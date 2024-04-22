...

Cak Imin Usai Putusan MK: Koalisi Perubahan Secara Target hingga Tujuan Sudah Selesai

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 22 April 2024 22:31 WIB
Mantan Cawapres Tahun 2024, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa Koalisi Perubahan secara target hingga tujuan sudah selesai seiring gugatan sengketa Pilpres 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024). 
 
Hal ini disampaikan Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat.
 
Cak Imin tak menutup kerjasama politik dengan NasDem dan PKS serta partai lainnya ke depan. Ia menyebut kerjasama Koalisi Perubahan menghasilkan memori manis dan memudahkan kerjasama di masa yang akan datang.
 
Lebih lanjut, Cak Imin menyerahkan perihal pembubaran koalisi ke Ketum NasDem Surya Paloh dan Capres Anies Baswedan.
 
