Mantan Calon Presiden Tahun 2024, Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud berkumpul di kediaman Ketua PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan itu dilakukan usai putusan MK Senin (22/4).

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan ada pembahasan terkait posisi oposisi pada Pemerintahan 2024-2029. Kendati demikian menurut Oso pembahasan itu masih terus digodok.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

