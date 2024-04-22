...

Ganjar dan Ketum Parpol Pendukung Kumpul di Rumah Megawati, Bahas Posisi Oposisi

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Senin 22 April 2024 22:16 WIB
Mantan Calon Presiden Tahun 2024, Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Parpol Pendukung Ganjar-Mahfud berkumpul di kediaman Ketua PDIP, Megawati Soekarnoputri. 
 
Pertemuan itu dilakukan usai putusan MK Senin (22/4).
 
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan ada pembahasan terkait posisi oposisi pada Pemerintahan 2024-2029. Kendati demikian menurut Oso pembahasan itu masih terus digodok. 
 
