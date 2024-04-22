Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui dirinya bakal menemui sang ayahnya, Susilo Bambang Hudhoyono (SBY) yang merupakan Ketua Majelis Tinggi partai.

Hal ini disampaikan AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN Cikeas, Bogor, Senin (22/4/2024).

AHY mengatakan pertemuan itu tak membahas secara langsung putusan hasil sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

AHY juga menekankan, pertemuannya dengan Presiden ke-6 itu juga akan membahas soal cabang olahraga Voli.

