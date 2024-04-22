Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR/BPN Agus Harimuti Yudhoyono merespons hasil sidang gugatan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/4/024).
AHY meminta semua pihak untuk menghormati proses dan hasil yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
AHY berharap, semua pihak bisa fokus terhadap upaya untuk menyusun langkah-langkah untuk 5 tahun ke depan.
Kontributor: Atikah Umiyani
