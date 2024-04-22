...

Ratusan Demonstran Berkemah dalam Aksi Bela Palestina di Kampus Universitas Columbia

Betty Usman, Jurnalis · Senin 22 April 2024 21:00 WIB
Mahasiswa Universitas Columbia terus melakukan protes di kampus dalam aksi pro-Palestina. Sekitar 100 demonstran ditangkap dalam 3 penangkapan menurut afiliasi ABC WABC-TV.
 
Kelompok ini menyerukan agar kampus tersebut melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mereka anggap mendapat keuntungan dari aksi militer Israel di Gaza.
 
Para mahasiswa yang terlibat dalam protes mengatakan diskors dari Columbia dan Barnard College, termasuk Isra Hirsi, putri Perwakilan AS Ilhan Omar.
 

Omar mempertanyakan kebijakan Rektor Universitas Columbia yang menargetkan pengunjuk rasa pro-Palestina.

(rns)

