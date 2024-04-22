Tiga pria pelaku pencurian sepeda motor mengalami luka usai dihajar massa, di Gang Haji Fanih, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (22/4). Tim Buser Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku.

Ketiganya ditangkap usai memposting motor hasil curian di media sosial Facebook. Korban bersama warga lalu mendatangi para pelaku hingga akhirnya menghajar pelaku.

Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Duren Sawit.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News