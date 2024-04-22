...

Posting Sepeda Motor Hasil Curian di Medsos, 3 Pria Babak Belur Dihajar Massa

Rio Manik, Jurnalis · Senin 22 April 2024 10:30 WIB
Tiga pria pelaku pencurian sepeda motor mengalami luka usai dihajar massa, di Gang Haji Fanih, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (22/4). Tim Buser Polsek Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. 
 
Ketiganya ditangkap usai memposting motor hasil curian di media sosial Facebook. Korban bersama warga lalu mendatangi para pelaku hingga akhirnya menghajar pelaku.
 
Guna kepentingan penyelidikan, para pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Duren Sawit. 
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW

(fru)

