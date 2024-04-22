Okezone Updates dibuka dengan video viral sepasang bocah SD bertunangan di Sampang, Madura. Pertunangan bocah ini dianggap wajar dan dan menjadi budaya orang Madura untuk mengikat anaknya di usia muda agar kekeluargaan tetap utuh.

Okezone Updates ditutup oleh berita olahraga, di mana Bayer Leverkusen keluar sebagai juara Bundesliga musim ini dan Liverpool tersingkir dari Liga Eropa.

Host: Yudi Handono

(fru)

