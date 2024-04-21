Peragaan busana kebaya berlangsung di kawasan Pahlawan Street Center, Madiun dalam rangka memperingati Hari Kartini, Minggu (21/4). Catwalk atau panggung peragaan busana memiliki panjang 1.009 meter.

Para peserta mulai pelajar, ibu-ibu PKK, hingga peragawati profesional ikut menyemarakan dengan kebaya khasnya. Mereka bersemangat saat berlenggak lenggok di atas catwalk.

Pragaan busana ini juga mendapat penghargaa MURI sebagai catwalk terpanjang di Indonesia bahkan dunia. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan peragaan busana kebaya Kartini ini untuk menginspirasi kaum wanita agar bangga dengan busana asli Indonesia.

Reporter: Arif Wahyu Efendi

Produser: Reza Ramadhan

