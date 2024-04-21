...

Pecahkan Rekor MURI, Fashion Show Kebaya Kartini di Catwalk Terpanjang 1,90 Km di Madiun

Arif Wahyu Efendi, Jurnalis · Minggu 21 April 2024 16:54 WIB
A A A
Peragaan busana kebaya berlangsung di kawasan Pahlawan Street Center, Madiun dalam rangka memperingati Hari Kartini, Minggu (21/4). Catwalk atau panggung peragaan busana memiliki panjang 1.009 meter.
 
Para peserta mulai pelajar, ibu-ibu PKK, hingga peragawati profesional ikut menyemarakan dengan kebaya khasnya. Mereka bersemangat saat berlenggak lenggok di atas catwalk.
 
Pragaan busana ini juga mendapat penghargaa MURI sebagai catwalk terpanjang di Indonesia bahkan dunia. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan peragaan busana kebaya Kartini ini untuk menginspirasi kaum wanita agar bangga dengan busana asli Indonesia.
 
Reporter: Arif Wahyu Efendi 
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

